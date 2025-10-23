Feuerwehr muss Senior aus festgefahrenem Auto holen

Ein 75 Jahre alter Autofahrer hat sich im Kreis Offenbach auf einem Gehweg derart verkeilt, dass die Feuerwehr ihn befreien musste. «Da ging kein Blatt mehr dazwischen», berichtete die Polizei. Zu dem Malheur kam es am Mittwochabend in Dreieich-Sprendlingen.

Er habe aufgrund mehrerer Baustellen und der unübersichtlichen Situation wohl nicht mehr den richtigen Weg gefunden, erklärte der 75 Jahre alte Fahrer später. Deswegen habe er beschlossen, über einen schmalen Fußweg zu fahren.

Alle Türen blockiert

Dabei verkeilte sich das Auto zwischen einem Brückengeländer und einer Mauer. Der Fahrer konnte weder vor- noch zurückfahren, alle Türen waren blockiert. Nachbarn verständigten die Polizei, nachdem sie Schleif- und Quietschgeräusche gehört hatten.

Die Feuerwehr musste anrücken, um den Mann über das Fenster aus seiner misslichen Lage zu befreien. Abgesehen davon, dass er leicht alkoholisiert war, blieb er bei der ganzen Aktion unverletzt. Der Kleinwagen wurde abgeschleppt.