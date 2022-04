Ein norwegisches Inselvolk will die Uhrzeit abschaffen

Diese Norweger ticken ganz anders: Ein Inselvolk will die Uhrzeit abschaffen, weil es bei ihnen ein ganz anderes Zeitempfinden gibt als im Rest der Welt.

Es wird ja oft behauptet, dass in manchen Ländern die Uhren anders gehen. Im hohen Norden Skandinaviens sollen sie nun aber gleich ganz aufhören zu ticken. Auf der kleinen norwegischen Insel Sommarøy will sich die Bevölkerung vom gestrengen Korsett der Gleichung: "24 Stunden sind ein Tag" befreien und die lästig gewordene Uhrzeit abschaffen.

Die Mitternachtssonne ist so hell, dass man mancherorts auch um null Uhr Fußball spielen kann

Schließlich scheint nördlich des Polarkreises an fast 70 Tagen im Jahr die Mitternachtssonne so hell, dass jeder Tag gefühlt unendlich viele Stunden hat. Und man bequem auch nachts um null Uhr genügend Licht zum Fußballspielen, Rasenmähen oder Einkaufen hat. Warum also ins Bett gehen, nur weil der Wecker 22 Uhr anzeigt, fragen sich die Anhänger der Initiative zur Abschaffung.

Das Zeitempfinden der 380 Insulaner und Insulanerinnen weicht nun mal grundlegend von dem ab, was sie auf dem Ziffernblatt sehen. Dann könne man auch gänzlich auf die Zeit verzichten, so die Schlussfolgerung. Als Zeichen ihres ernsthaften Willens haben sie alle ihre Armbanduhren an die nächste Brücke gehängt. Sommarøy solle als erste zeitfreie Zone der Erde anerkannt werden, so ihr Wunsch.

Bedenken lassen Norweger so kalt wie das Fjordwasser

Es darf bezweifelt werden, dass dem Beispiel viele Regionen oder Länder nachfolgen werden. Trotz der hübschen Vorstellung, was aus den pünktlichkeitsverliebten Deutschen werden würde, sollte man ihnen ihre Uhrzeit wegnehmen. Den Bus um sieben Uhr, das Mittagessen um zwölf Uhr, das Meeting um 14 Uhr oder den Friseurtermin um 17 Uhr. Berufliches wie gesellschaftliches Leben wären quasi undenkbar. Die entspannten Norweger lassen solche Bedenken kalt wie Fjordwasser. Sie haben fest vor, entschleunigt in den Tag hineinzuleben – mit deutlich mehr Zeit als 24 Stunden.

Lesen Sie dazu auch