Der Sommer dreht noch mal auf

Kurz vor dem kalendarischen Herbstanfang wird es noch einmal richtig sommerlich in Hessen. Am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen von bis zu 30 Grad. Tipps für das vielleicht letzte Wochenende des Sommers in diesem Jahr:

Für Schwimmer

Pech für Freibad-Fans: Die meisten der Bäder haben ihre Saison schon beendet. Mit ein bisschen Glück lassen sich aber noch mehrere Freibäder finden. So hält das Freibad Hausen im gleichnamigen Frankfurter Stadtteil noch bis zum 5. Oktober seine Tore offen. Auch in Bad Vilbel ist das Freibad noch geöffnet. Pünktlich zum Sonntag schließt das Freibad Kleinfeldchen in Wiesbaden - wer will, kann dort die letzte Chance nutzen.

Wer lieber in die freie Natur möchte, findet südlich von Erbach im Odenwald den Marbach-Stausee. Zum Baden, Boot fahren und Angeln bietet der 22 Hektar große Stausee Platz für alle. Eine Badeaufsicht findet sich dort nicht - es gilt Baden auf eigene Gefahr.

Am Naturbadesee Stockelache in Nordhessen ist die Badesaison ebenfalls noch nicht beendet. Der knapp 9 Hektar große Naturbadesee ist aus dem Braunkohletagebau hervorgegangen, der hier bis zum Ende der Achtzigerjahre betrieben wurde. Von 9.00 bis 19.00 Uhr ist auch eine Badeaufsicht anwesend.

Weinfeste in ganz Hessen

Beim 77. Winzerfest in Groß-Umstadt heißt es dieses Jahr: «Wasser fließt ins Biet hinein, schöner wär's mit Umstädter Wein!». Unter diesem Motto findet dort am Sonntag ein großer Festzug statt. Von Freitag bis Montag kommen dort Weinliebhaber auf ihre Kosten.

Im nordhessischen Bad Arolsen findet von Freitag bis Sonntag das alljährliche Weinfest statt. Neben Livemusik an allen Veranstaltungstagen kann dort an mehreren Wein- und Essständen der Sommer mit einem beherztem Prosit verabschiedet werden.

Auch in Lohra in Mittelhessen kann am Freitag reichlich Wein probiert werden. Dort findet zum ersten Mal ein Weinfest statt. Mit Winzerweinen und Sekt von einem örtlichen Weingut sowie Essen und Musik ist dort für eine gute Atmosphäre vorgesorgt.

Opernplatzfest, Schlossgarten und eine Sommerrodelbahn

Auf dem Frankfurter Opernplatzfest direkt vor der Alten Oper feiert die «Polytechnische Gesellschaft» ihr zwanzigjähriges Bestehen. Mit zahlreichen Mitmachaktionen für Familien und Kinder sowie Livemusik lässt sich dort das ganze Wochenende dem Sommer für dieses Jahr Lebewohl sagen.

Wer hingegen lieber ein Schloss besichtigen will, kann dies in Langen beim Gartenfest auf Schloss Wolfsgarten tun. Dort wird von Freitag bis Sonntag eine große Auswahl an Dekoration und Gestaltungsideen für den Garten vorgestellt. Für Verpflegung ist auch gesorgt.

Und die Sommerrodelbahn auf dem Hoherodskopf im Vogelsbergkreis hat auch noch offen. Dort stehen die Rodelschlitten für Klein und Groß bereit, um die knapp 800 Meter lange Strecke herunterzurodeln.