Mehr als 25 Stunden Stromausfall in Rüsselsheim

Mehr als 20 Stunden lang ist die Stromversorgung in Rüsselsheim von Montag bis Dienstag unterbrochen gewesen - nun sind viele Haushalte im Stadtteil Dicker Busch erneut vom Netz gegangen. Bei einem Teil davon könne der Strom erneut mehr als fünf Stunden weg sein, teilte ein Sprecher der Stadtwerke Ingelheim mit. Betroffen seien rund 2.000 Haushalte. Etwa 2.500 gingen knapp 45 Minuten nach dem Wiederausfall am Vormittag zurück an das Netz.

Der vorherige Ausfall von Montag- bis Dienstagabend sei der größte in Rüsselsheim gewesen, seit die Stadtwerke 2008 das Stromnetz übernommen hätten, hieß es in der Mitteilung. In der Spitze seien mehr als 10.000 Haushalte betroffen gewesen.

Kurzschlüsse sorgen für Domino-Effekt

Beide Stromausfälle seien von Kurzschlüssen im Erdreich ausgelöst worden, sagte der Sprecher. Danach sei es am Montag zu einem Domino-Effekt am Stromnetz gekommen. Dass es am Dienstag so lange dauerte, bis auch die letzten 250 Haushalte wieder Strom hatten, lag demnach daran, dass er nicht über die sonst dafür verwendeten Leitungen umgeleitet werden konnte.

Das sei auch nach dem erneuten Ausfall der Fall, hieß es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Im Tagesverlauf dauerten die Arbeiten zunächst weiter an, auch am Nachmittag war die Störung nicht vollends behoben. «Wir wissen, es ist eine verdammt schwierige Situation für alle Betroffenen», sagte der Stadtwerke-Geschäftsführer. Am Montag und Dienstag seien rund 60 Einsatzkräfte vor Ort gewesen.