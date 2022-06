"Völlig emotionslos": Zeuge berichtet im Polizistenmord-Prozess vom Tag der Tat

Plus Ein Zeuge belastet den Hauptangeklagten im Prozess um die Polizistenmorde schwer. Er hatte ihn am Morgen des Tattags abgeschleppt. Dann schöpfte er einen ungeheuren Verdacht.

Am zweiten Verhandlungstag im Polizistenmordprozess von Kusel hat ein Kumpel des Hauptangeklagten diesen schwer belastet. Der Zeuge, der Andreas S. am Morgen des Tattags abgeschleppt hatte, schilderte, wie verstörend der Angeklagte handeln konnte und wie nüchtern er nach der Tat vorging.