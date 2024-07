Polizist in Dresden soll Hitlergruß zu „L‘Amour Toujours“ gezeigt haben

Hat ein Polizist in Dresden auf einer Party einen Hitlergruß gezeigt? Die Polizeidirektion Dresden ermittelt gegen einen ihrer eigenen Beamten „wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“, wie das Zeigen des verbotenen Symbols offiziell genannt wird. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Freitag hervor. Demnach seien der Polizeidirektion am Freitag Vorwürfe bekannt geworden, wonach einer ihrer Beamten - er sei derzeit noch unbekannt - auf einer Feier zum Lied „L‘Amour Toujours“ von Gigi D‘Agostino getanzt und den Hitlergruß gezeigt haben soll.

Polizist soll Hitlergruß gezeigt haben: Polizei Dresden ermittelt gegen eigenen Beamten

Der Vorfall habe sich bei einer Feier auf der Burg Hohnstein in der Sächsischen Schweiz ereignet, wo in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Polizeibeamten in Zivil teils „erheblich alkoholisiert“ gefeiert hätten. Die Dresdner Polizei, so heißt es weiter, prüft deshalb nicht nur, ein Strafverfahren einzuleiten, sondern auch disziplinarrechtliche Maßnahmen.

„Ich nehme diese Vorwürfe sehr ernst“, wird Dresdens Polizeipräsident Lutz Rodig zitiert. Mit ihrem Verhalten hätten ihn die anwesenden Beamten „sehr enttäuscht und dem Ansehen der Polizei Schaden zugefügt“. Zudem hätten sie „Vertrauen verspielt, welches unabdingbar für unsere Rolle als Garant der Demokratie ist“, so Rodig.

Ermittlungen gegen Polizist: Rassistische Parolen haben Vorgeschichte

Das Lied „L‘Amour Toujours“ des Künstlers Gigi D‘Agostino wird seit einiger Zeit für ausländerfeindliche Parolen missbraucht. Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten zu Skandalen, nachdem Videos in Sozialen Medien aufgetaucht waren, auf denen Menschen statt des eigentlichen Liedtextes die rechte Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ skandieren und sich teils rechtsextremer Symbole bedienen, etwa dem Hitlergruß. Insbesondere ein Vorfall in einer Bar in Kampen auf der Nordseeinsel Sylt sorgte für einen Aufschrei, wo Gäste unter anderem eben jene Parolen mitsangen.

Aufgrund dieses und weiterer Vorfälle wurde in zahlreichen Fällen wegen Volksverhetzung ermittelt. Zu fast 400 Polizeieinsätzen ist es wegen der rassistischen Parolen bereits gekommen. Auf einigen Volksfesten - wie etwa dem Münchner Oktoberfest - soll das Lied aufgrund der Ereignisse vorerst nicht mehr gespielt werden.