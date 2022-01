"L’Ora – Worte gegen Waffen": Start, Besetzung und alle Infos zur Sky-Serie

Ab sofort ist bei Sky die italienische Serie "L’Ora – Worte gegen Waffen" am Start. Wir haben alle Infos zur Besetzung und Handlung sowie einen Trailer für Sie.

Die neue italienische Serie "L’Ora – Worte gegen Waffen" basiert auf wahren Begebenheiten und ist ab Januar bei Sky zu sehen. Im Zentrum der Handlung steht der Chefredakteur Nicastro, der in den 50er Jahren aus "L'Ora" eine richtige Zeitung machen und vor allem die Machenschaften der sizilianischen Mafia aufdecken will. Die Ereignisse, die sich damals in Sizilien ereignet haben, wurden von Ezio Abbate als Drehbuch für die Serie aufgearbeitet. Unter anderem stammt auch die Serie "Devils (2020) aus seiner Feder.

Wann ist "L’Ora – Worte gegen Waffen" genau bei Sky am Start? Welche Schauspieler sind im Cast der Serie dabei? Worum dreht sich die Handlung des italienischen Dramas? Die Antworten auf diese Fragen und einen Trailer zur Serie haben wir in diesem Artikel für Sie.

"L’Ora – Worte gegen Waffen": Start bei Sky

Das italienische Drama "L’Ora – Worte gegen Waffen" steht ab dem 19. Januar 2022, bei Sky Ticket und Sky Q auf Abruf zur Verfügung. Darüber hinaus wird die Serie ebenfalls ab dem 19. Januar immer mittwochs um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic ausgestrahlt.

Folgen von "L’Ora – Worte gegen Waffen"

Die Dramaserie umfasst insgesamt zehn Folgen, die jeweils etwa 52 Minuten dauern. Die Regie der Miniserie haben Piero Messina, Ciro D'Emilio und Stefano Lorenzi übernommen. Die Titel der einzelnen Episoden sind bisher noch nicht bekannt. Sobald Sky die entsprechenden Infos veröffentlicht, informieren wir Sie hier darüber.

Handlung von "L’Ora – Worte gegen Waffen": Worum geht es in der Serie?

In Sizilien der 50er Jahre geht es mit der kommunistischen Tageszeitung "L’Ora" bergab. Die Verkaufszahlen haben einen Tiefpunkt erreicht und die Lage scheint aussichtslos, bis Nicastro den Posten des Chefredakteurs übernimmt und die Ausrichtung der Zeitung völlig umkrempelt. Er möchte "L’Ora" zu einer "richtigen" Zeitung machen und verlangt seinen Journalisten dazu einiges ab: Sie sollen die Verbrechen der Cosa Nostra aufdecken, einer Mafia-Organisation, die in der Region um Palermo ihr Unwesen treibt. Dazu dringen die Redakteure der Zeitung bei ihren Recherchen in alle Winkel der Gesellschaft vor - auch in die Reihen der Kirche.

Als die Zeitung dann erstmals den Begriff Mafia druckt, folgt nur wenige Tage später der Vergeltungsschlag der Cosa Nostra. Am 19. Oktober 1958 explodieren fünf Kilo TNT vor den Büros der Tageszeitung, was den Chefredakteur Nicastro und sein Team jedoch nicht davon abhält weiter zu recherchieren. Sie drucken ihre Antwort bereits am folgenden Tag als Schlagzeile ab: "Die Mafia bedroht uns, die Ermittlungen gehen weiter".

Besetzung von "L’Ora – Worte gegen Waffen": Schauspieler im Cast

Das sind die Hauptdarsteller der italienischen Dramaserie im Überblick:

Claudio Santamaria als Vittorio Nistiò

als Vittorio Nistiò Maurizio Lombardi als Marcello Grisanti

Lino Musella als Luciano Liggio

Marcello Mazzarella als Gaetano Donati

als Silvia D'Amico als Anna

Francesco Colella als Giuilio Rampulla

Fabrizio Ferracane als Michele Navarra

Trailer zu "L’Ora – Worte gegen Waffen"

Den Trailer zur Serie hat Sky nun veröffentlicht:

