"La Brea": Alle Infos zu Handlung, Folgen und Besetzung

"La Brea" läuft Ende seit April bei Sky. In diesem Artikel lesen Sie alle Infos zu Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem finden Sie hier auch einen Trailer.

Die Sci-Fi-Fantasyserie "La Brea" ist bei Sky im Programm zu sehen. In der Serie wird eine Familie nach dem urplötzlichen Erscheinen einer riesigen Sinkhöhle auseinandergerissen und findet sich fortan in einer Art Urzeitwelt wieder.

Das Drehbuch zu "La Brea" stammt unter anderem von David Appelbaum. Als Regisseur fungierte Thor Freudenthal. Gedreht wurde hauptsächlich in Australien.

Wie viele Folgen von "La Brea" gibt es? Und welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind in der Serie zu sehen? In diesem Artikel erfahren Sie es, denn wir verraten Ihnen nicht nur alles Wissenswerte zur Handlung der Serie, sondern auch zu den Episoden und zur Besetzung. Außerdem finden Sie hier einen Trailer mit ersten Einblicken zu "La Brea".

Start: Seit wann ist "La Brea" bei Sky in Deutschland zu sehen?

Die Serie "La Brea" startete am Sonntag, 24. April 2022, mit zwei Folgen in Deutschland. Die beiden Episoden liefen ab 20.15 Uhr auf Sky One und können außerdem bei Sky Ticket und Sky Q zeitunabhängig abgerufen werden.

Handlung: Darum geht es in "La Brea"

In den Asphaltgruben von La Brea entdeckten Forscher in der Vergangenheit bereits unzählige Fossilien. Genau an diesem Ort mitten in Los Angeles tut sich eines Tages urplötzlich ein riesiges Loch auf. Auch Mutter Eve und ihr Sohn Josh werden mit zahlreichen anderen Menschen in die Sinkhöhle hinuntergerissen - und finden sich auf einmal in einer prähistorischen Welt mit urzeitlichen Tieren und Spuren einer alten Zivilisation wieder.

Eves Tochter Izzy kann sich an der Oberfläche halten und fällt nicht in das Loch hinab. Gemeinsam mit ihrem Vater - Eves Ex-Mann Gavin - setzt sie alles daran, eine Mission in den Untergrund auf die Beine zu stellen, um den Rest der Familie nach Hause zu holen. Sind die eigenartigen Visionen, die Gavin seit längerer Zeit schon plagen, der Schlüssel zur Rettung seiner Familie?

Episoden-Guide: Das sind die Folgen von "La Brea"

Die Serie "La Brea" besteht aus insgesamt zehn Folgen, die alle eine Länge von circa 45 Minuten haben. Die einzelnen Episoden werden ab Ende April immer sonntags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One ausgestrahlt und am selben Tag beim Streamingdienst Sky Ticket und bei Sky Q veröffentlicht.

Das sind die englischsprachigen Titel und die Veröffentlichungstermine:

Folge 1: "Pilot" (24. April 2022)

Folge 2: "Day Two" (24. April 2022)

Folge 3: "The Hunt" (01. Mai 2022)

Folge 4: "The New Arrival" (01. Mai 2022)

Folge 5: "The Fort" (08. Mai 2022)

Folge 6: "The Way Home" (08. Mai 2022)

Folge 7: "The Storm" (15. Mai 2022)

Folge 8: "Origins" (15. Mai 2022)

Folge 9: "Father and Son" (22. Mai 2022)

Folge 10: "Topanga" (22. Mai 2022)

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "La Brea"

Hier bekommen Sie einen Überblick über alle Hauptdarsteller im Cast von "La Brea" und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rolle Natalie Zea Eve Harris Eoin Macken Gavin Harris Chiké Okonkwo Ty Coleman Karina Logue Marybeth Hill Zyra Gorecki Izzy Harris Jack Martin Josh Harris Veronica St. Clair Riley Velez Rohan Mirchandaney Scott Israni Lily Santiago Veronica Castillo Chloe De Los Santos Lilly Castillo Michelle Vergara Moore Ella Jones Jon Seda Dr. Sam Velez Josh McKenzie Lucas Hayes Nicholas Gonzalez Levi Delgado Diesel La Torraca Isaiah

In weiteren Rollen zu sehen sind Ione Skye als Jessica Harris, Virginie Laverdure als Dr. Sophia Nathan, Toby Truslove als Senior Agent Adam Markman, Pacharo Mzembe als Tony Greene, Stephen Lopez als Billy Fisher, Damien Fotiou als Judah, Ming-Zhu Hii als Dr. Rebecca Aldridge, Mark Lee als Silas und Tonantzin Carmelo als Paara.

Trailer: Erste Einblicke in "La Brea"

Damit Sie einen Eindruck von der Sci-Fi-Fantasyserie "La Brea" bekommen, finden Sie hier die ersten fünf Minuten der Serie in der englischsprachigen Originalfassung: