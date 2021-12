Auswanderer im Kampf gegen den Vulkan: Leise rieselt die Asche

Plus Seit drei Monaten brodelt der Vulkan auf La Palma. Fünf deutsche Auswanderer bleiben trotzdem dort. Und hoffen, dass sich ein altes Sprichwort nicht bewahrheitet.

„Das ist kein Vulkan, sondern ein abscheuliches Monster“, ruft Mathias Siebold und schaut fast zornig zum nahen Gebirgszug Cumbre Vieja hinüber. Doch das „Monster“ schweigt. Seit einigen Tagen speit der Vulkan auf der spanischen Kanareninsel La Palma kein Feuer und faucht nicht mehr. Rauchwolken steigen dennoch über dem Krater auf, der sich auf etwas mehr als 1000 Metern Höhe befindet. Der Berg hat sich zwar beruhigt, aber er lebt noch.