Ladendiebstahl: Polizist schnappt in seiner Freizeit Ladendieb

Ladendiebstahl

Polizist schnappt in seiner Freizeit Ladendieb

Der Beamte sieht beim Einkaufen, wie ein Mann Lebensmittel stiehlt. Er will ihn verfolgen, wird jedoch festgehalten.
Von dpa
    In Mörfelden-Walldorf wurde ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. (Symbolbild)
    In Mörfelden-Walldorf wurde ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Ein Bundespolizist hat in seiner Freizeit einen fliehenden Ladendieb in Mörfelden-Walldorf (Landkreis Groß-Gerau) verfolgt und festgehalten. Dabei sei der 25-jährige Beamte leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Er hatte am Donnerstagabend in einem Einkaufsmarkt beobachtet, wie ein 33-Jähriger mit unbezahlten Lebensmitteln in seinem Rucksack das Gebäude verließ.

    Dessen Begleiter habe den Polizisten festgehalten, als dieser die Verfolgung aufnehmen wollte. Der Beamte konnte sich demnach jedoch befreien, holte den Dieb ein und hielt diesen bis zum Eintreffen seiner Kollegen fest.

