Lady Gaga geht auf Tour: US-Superstar gibt auch in Deutschland Konzerte

Lady Gaga ist zurück – und zwar nicht nur musikalisch, sondern auch auf der Bühne: Fans der US-Musikerin dürfen sich in diesem Jahr auf ein besonderes Highlight freuen: Die 38-Jährige wird im Rahmen ihrer weltweiten Tour „The Mayhem Ball“ für zwei Konzerte auch nach Deutschland kommen.

Am 4. und 5. November tritt die in New York geborene Künstlerin in der Uber Arena in Berlin-Friedrichshain auf, wie der Ticket-Anbieter Eventim mitteilte.

Lady-Gaga-Tour 2025 beinhaltet auch zwei Deutschland-Konzerte

Weitere Auftritte in Deutschland sind bisher nicht angekündigt, was die beiden Termine in der bundesdeutschen Hauptstadt zu den Highlights für alle Fans von Lady Gaga macht. Der Beginn des Ticketverkaufs ist für den 3. April um 12 Uhr angekündigt – die Nachfrage dürfte angesichts einer riesigen Fangemeinde enorm sein.

Die Konzerte in Berlin sind Teil einer Tour, welche die extravagante Musikerin durch zahlreiche Städte in den USA und Kanada führt, ehe sie in mehreren europäischen Metropolen auftritt.

Lady Gaga gibt zwei Termine in Berlin bekannt – Rückkehr wegen Album-Erfolgs

Eigentlich plante Lady Gaga nach ihren Konzerten in Singapur eigenen Angaben zufolge nicht, in diesem Jahr wieder auf Tournee zu gehen. Doch der Erfolg ihres neuen Albums „Mayhem“ änderte ihre Meinung: „Die unglaubliche Resonanz auf das neue Album hat mich inspiriert, weiterzumachen“, schrieb die Sängerin auf Instagram und verkündete dort auch die Tourdaten.

Das Album „Mayhem“ sorgte zuletzt auch hierzulande für Schlagzeilen: Erstmals seit 14 Jahren eroberte Lady Gaga wieder die Spitze der deutschen Album-Charts. Nach „The Fame“ (2008) und „Born This Way“ (2011) ist es laut GfK Entertainment bereits das dritte Mal, dass die Sängerin ganz oben landet.

Lady Gaga singt in Arenen statt Stadien – von der Musik zum Film und zurück

Die neue Tour bringt eine Veränderung mit sich: Statt großer Stadionauftritte hat sich Lady Gaga diesmal für Arenen entschieden. „Wir haben uns diesmal für Arenen entschieden, um mir die Möglichkeit zu geben, die Details der Show auf eine Weise zu kontrollieren, wie es in Stadien einfach nicht möglich ist“, so Lady Gaga.

Diese Entscheidung könnte sich als Glücksgriff für die Fans erweisen, denn die Grammy-Gewinnerin verspricht ein „theatralisches und elektrisierendes Erlebnis“. Der US-Superstar ist neben ihrer Musik bekannt für spektakuläre Auftritte, ausgefallene Kostüme und Tänze, die zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen.

2024 spielte die schillernde Künstlerin zudem in „Joker: Folie à Deux“ bei einem kontroversen Kinofilm mit.