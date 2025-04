Über 110 Einrichtungen nehmen an Nacht der Bibliotheken teil

Viele Bibliotheken in Hessen werden am Freitagabend an der «Nacht der Bibliotheken» teilnehmen und ein Abendprogramm anbieten. In Hessen wollen über 110 Einrichtungen ihre Türen über die normalen Öffnungszeiten hinaus offen lassen, teilte die Sprecherin des Deutschen Bibliotheksverbandes, Kristin Bäßler, mit.

Unter dem Motto «Wissen. Teilen. Entdecken» erwarten Besucherinnen und Besucher Lesungen, Informationsveranstaltungen, Führungen, verschiedene Workshops und andere Mitmach-Aktionen, mit denen auf das Angebot der Bibliotheken aufmerksam gemacht werden soll.

Neben großen Bibliotheken wie der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main und Hochschul- und Universitätsbibliotheken wie in Fulda, Kassel und Marburg nehmen auch zahlreiche Stadtbibliotheken teil. So bietet die Stadtbibliothek Darmstadt ein Abendprogramm mit Lesungen, Brettspielen und einem Bastelangebot an.

Seit 2005 findet alle zwei Jahre die Nacht der Bibliotheken statt, zunächst nur in Nordrhein-Westfalen. Nach und nach schlossen sich Einrichtungen in anderen Bundesländern an. 2025 steht die Nacht der Bibliotheken unter der Schirmherrschaft von Elke Büdenbender, der Ehefrau des Bundespräsidenten. «Eine Bibliothek zu verlassen, ohne Wissen zu gewinnen, Geschichten zu teilen oder Neues zu entdecken, das ist einfach unmöglich», sagte sie in einem Grußwort. Bundesweit werden dem Verband zufolge in diesem Jahr rund 1.600 Bibliotheken beteiligt sein.