"Laim und das Hasenherz": Termin, Handlung, Übertragung, Besetzung und alle Infos

"Laim und das Hasenherz" läuft Ende August im ZDF. Wir haben alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung für Sie.

Die Krimireihe "Laim und ..." spielt in München und dreht sich um den Kommissar Lukas Laim, der gerne auch mal mit unorthodoxen Methoden auf die Suche nach Verbrechern geht. In der neuesten Ausgabe "Laim und das Hasenherz" muss der Ermittler sich um den Nachlass seiner Mutter kümmern und trifft bei einer Wahlkampfveranstaltung auf Minister Kronberger, dessen Tochter kurz darauf verschwindet. Neue Teile der Krimi-Reihe werden in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht. Zum ersten Mal gab es den Kommissar Lukas Laim 2012 in "Die Tote ohne Alibi" zu sehen, bevor sich die Titel nach dem Muster "Laim und ..." etablierten.

Wann ist der TV-Termin von "Laim und das Hasenherz? Welche Schauspieler sind Teil der Besetzung und wie sieht die Handlung des neuen Krimis aus? Gibt es den Film auch in der Wiederholung zu sehen? Wir beantworten diese Fragen hier und haben außerdem alle Infos zum neuen ZDF-Krimi für Sie.

"Laim und das Hasenherz": TV-Termin im ZDF

Die neueste Ausgabe der Krimi-Reihe namens "Laim und das Hasenherz" gibt es am Montag, dem 29. August 2022 um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen. Seinen letzten Fall klärte Kommissar Laim im April 2021 auf. Seit 2020 kommt einmal im Jahr eine neue Folge der Reihe heraus.

Übertragung von "Laim und das Hasenherz" live im TV und Stream

Am Montag, dem 29. August 2022, wird der Krimi "Laim und das Hasenherz" live im TV im ZDF gezeigt. Neben der Übertragung im Fernsehen gibt es jedoch auch die Möglichkeit, den neuen Krimi als Stream im Internet anzusehen. Der Live-Stream des ZDF ist genau wie die Fernseh-Übertragung gebührenfinanziert und kann ohne zusätzliche Kosten in ganz Deutschland abgerufen werden.

Handlung von "Laim und das Hasenherz": Worum geht es in dem Krimi

Nach der Beerdigung seiner Mutter besucht Kommissar Lukas Laim eine Wahlkampfveranstaltung, um dort in ihrem Namen einen Spendenscheck an Minister Kronberger zu überreichen. Dort lernt er auch Anna kennen, die sich wie er auf der Veranstaltung langweilt. Doch bevor die beiden tiefer ins Gespräch kommen können, wird Laim abgerufen - die 19-jährige Tochter von Minister Kronberger wird vermisst. Kurz darauf wird dann auch die Leiche einer jungen Frau gefunden, die der verschwundenen Tochter sehr ähnlich sieht.

Später stellt sich heraus, dass es sich bei der Leiche nicht um die Tochter von Kronberger handelt und Laim versucht eine Verbindung zwischen den Fällen herzustellen, während sich der Minister selbst auf die Suche nach seiner Tochter Karoline macht. Ist Karoline noch am Leben? Hängen die beiden Fälle zusammen oder ist es nur ein Zufall, dass ein Mädchen ermordet wurde, das Karoline so ähnlich sieht? Die Antworten auf diese Fragen gibt es am Montag bei "Laim und das Hasenherz".

Darsteller von "Laim und das Hasenherz": Schauspieler in der Besetzung

Die Regie bei "Laim und das Hasenherz" führte Michael Schneider, der auch für die bisherigen Episoden des Krimis verantwortlich war. Neben der "Laim und ..."-Reihe führte Schneider auch bei zahlreichen anderen Krimis Regie. Unter anderem war er an mehreren Folgen von "Alarm für Cobra 11" beteiligt, arbeitete vier Jahre lang an "Der Alte" und war der Regisseur für knapp 40 Folgen von "SOKO Köln". Das sind die Hauptdarsteller von "Laim und das Hasenherz" im Überblick:

Max Simonischek als Lukas Laim

als Lukas Gerhard Wittmann als Anton Simhandl

als Anton Simhandl Heinz-Josef Braun als Andreas Hermaneder

Marie Leuenberger als Anna Jacobi

Adina Vetter als Barbara Kronberger

als Thomas Loibl als Maximilian Kronberger

als Martin Brambach als Dr. Hannes Baumann

als Dr. Stefan Merki als Alois Schwarz

als Lilia Herrmann als Karoline Kronberger

als Antonia Fulss als Helena Baumann

Victor Maria als Diderich Moritz Schwarz

als Günter Spörrle als Sepp Kronberger

(AZ)