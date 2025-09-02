Rap vor dem Dom - Montez tritt bei Hessentag auf

Neben Peter Maffay und Sarah Connor wird auch der Rapper Montez eines der großen Open-Air-Konzerte beim Hessentag im nächsten Jahr in Fulda geben. Der 31-Jährige wird am 19. Juni 2026 in der Fuldaer Domplatzarena zu erleben sein, wie die Stadt Fulda mitteilt.

Die Domplatzarena bietet Platz für mehr als 10.000 Zuschauer und eine besondere Atmosphäre vor barocker Kulisse. Der aus Bielefeld stammende Sänger heißt mit bürgerlichem Namen Luca Manuel Montesinos Gargallo. Er hatte 2021 mit dem Lied «Auf&Ab» seinen Durchbruch in den Single-Charts und tritt nach Angaben der Stadt beim Hessentag im Rahmen seiner Tournee anlässlich seines 15-jährigen Bühnenjubiläums auf. Präsentiert wird das Konzert den Angaben zufolge von der «Fuldaer Zeitung».

Maffay-Konzert bereits ausverkauft

Bereits ausverkauft sind laut Stadtverwaltung die beiden Domplatzkonzerte von Peter Maffay (21. Juni und Zusatzauftritt am 22. Juni 2026) in Fulda. Ebenfalls schon bekannt ist der Auftritt von Sarah Connor (18. Juni 2026) sowie eine große Open-Air-Gala (12. Juni 2026) der Fuldaer Musical-Schmiede Spotlight auf dem Domplatz. Weitere Programmhöhepunkte des 63. Hessentags sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Deutschlands größtes und ältestes Landesfest wird vom 12. bis 21. Juni 2026 in der osthessischen Barockstadt gefeiert. Die Hessentagsstraße soll sich quer durch das Zentrum bis zu den Fulda-Auen erstrecken. Der Domplatz wird als Hessentagsarena Schauplaz für große Konzerte.