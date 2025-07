Frau verletzt Polizistin bei Einsatz

Eine Frau hat im Landkreis Bergstraße bei einem Polizeieinsatz eine Polizistin leicht verletzt. Die 23 Jahre alte Beamtin sei mit einem Kollegen nach Polizeiangaben wegen einer Ruhestörung in der Nacht in einem Lokal in Viernheim gewesen. Dort trafen sie auf eine 28 Jahre alte Frau, die augenscheinlich medizinische Hilfe benötigte, wie es hieß.

Die 28-Jährige schlug der Polizistin den Angaben zufolge daraufhin unvermittelt ins Gesicht. Zudem holte sie laut Polizei mehrmals zu Kopfstößen aus und traf die Frau am Hinterkopf. Die Angreiferin zog sich demnach bei der Attacke selbst eine Platzwunde am Auge zu. Ein Atemalkoholtest bei der 28-Jährigen habe mehr als zwei Promille angezeigt. Gegen sie wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.