Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Landkreis Darmstadt-Dieburg: Senior bei Autounfall in Südhessen schwer verletzt

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Senior bei Autounfall in Südhessen schwer verletzt

Auf einer Landstraße in Südhessen gerät ein Auto ins Schleudern und stößt mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Ein älterer Mann wird dabei schwer verletzt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der junge Autofahrer kam mit seinem Wagen auf der Landstraße ins Schleudern. (Symbolbild)
    Der junge Autofahrer kam mit seinem Wagen auf der Landstraße ins Schleudern. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße im Kreis Darmstadt-Dieburg ist einer der Fahrer schwer verletzt worden. Der Wagen eines 18-Jährigen war aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und dadurch in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Der 74 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens erlitt den Angaben zufolge bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher sei leicht verletzt worden, so die Polizei. Die L3413 war zwischen Groß-Umstadt und Otzberg zeitweise voll gesperrt, hieß es.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden