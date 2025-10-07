Senior bei Autounfall in Südhessen schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße im Kreis Darmstadt-Dieburg ist einer der Fahrer schwer verletzt worden. Der Wagen eines 18-Jährigen war aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und dadurch in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Der 74 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens erlitt den Angaben zufolge bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher sei leicht verletzt worden, so die Polizei. Die L3413 war zwischen Groß-Umstadt und Otzberg zeitweise voll gesperrt, hieß es.

