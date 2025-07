19-Jähriger prallt mit Motorrad gegen Baum und stirbt

Ein junger Mann ist bei Endingen (Landkreis Emmendingen) mit dem Motorrad gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Die Maschine des 19-Jährigen sei am Sonntagnachmittag aus zunächst unklarer Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Straße geraten, teilte die Polizei mit. Nach dem Aufprall sei der Fahrer noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen.

Motorrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Endingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Emmendingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis