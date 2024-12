Sechsstelliger Schaden nach Hausbrand – Brandstiftung?

Nach einem Feuer mit hohem Schaden in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus im Landkreis Emmendingen ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen Unbekannt. Der Dachstuhl des Gebäudes in Herbolzheim sei am Samstagnachmittag in Brand geraten, teilten die Beamten mit. Die Feuerwehr löschte demnach den Brand. Der Schaden betrage schätzungsweise mindestens 100.000 Euro.

