29-Jähriger soll zweimal in dieselbe Bank eingebrochen sein

Zweimal innerhalb von zwei Monaten soll ein Mann mit demselben Vorgehen in dieselbe Bankfiliale in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) eingebrochen sein. Beide Male wurde der 29-Jährige widerstandslos vorläufig festgenommen - doch nun kam er in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann soll in der Nacht eine Scheibe im Vorraum der Bank beschädigt haben und durch diese eingebrochen sein. Dann soll er eine Bürotür mit einem Brecheisen aufgebrochen und Münzgeld in vierstelliger Höhe sowie einen Geldschein gestohlen haben. Anschließend sei der 29-Jährige aus dem Gebäude geflohen, wegen des ausgelösten Bankalarms konnte er aber wenig später vorläufig festgenommen werden. Ein Richter erließ nun Haftbefehl, denn bereits Ende Februar soll der Tatverdächtige in dieselbe Bankfiliale eingebrochen sein.