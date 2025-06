12-jähriges Mädchen bei Fahrradunfall schwer verletzt

Ein 12-jähriges Mädchen ist bei einem Fahrradunfall in Gersfeld (Rhön) in der Nähe von Fulda schwer verletzt worden. Das Mädchen war nach Polizeiangaben am Nachmittag mit ihrer 38-jährigen Mutter und ihrem 9-jährigen Bruder in Richtung Schmalnau unterwegs. Als das Mädchen bergab bremste, fuhr ihr Bruder auf ihr Fahrrad auf und die beiden stürzten in den Straßengraben.

Während der Junge unverletzt blieb, musste das schwer verletzte Mädchen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.