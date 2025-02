Fünf Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Göppingen sind fünf Menschen in einem Linienbus verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 46 Jahre alte Busfahrer am Montag in Eislingen/Fils zu spät auf ein vor ihm bremsendes Auto reagiert und war auf den Wagen aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere Fahrgäste im Bus von ihren Sitzen geschleudert. Nach Angaben der Polizei wurden zwei der fünf Verletzten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Der Bus und das beteiligte Auto blieben trotz des Unfalls fahrbereit. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 3.000 Euro.