Radfahrer tödlich verletzt - Flüchtiger Autofahrer gesucht

Ein Radfahrer ist im Landkreis Heidenheim von einem Auto angefahren worden und an seinen Verletzungen gestorben. Ein Zeuge entdeckte den 68-Jährigen am Morgen auf einer Straße in Königsbronn, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer war unerkannt geflüchtet.

An der Unfallstelle fand die Polizei mehrere Fahrzeugteile, eine Sonderkommission wertete die Spuren aus. Am Nachmittag wurde das mutmaßliche Verursacherfahrzeug gefunden. Die Ermittlungen, wer den Wagen zum Unfallzeitpunkt fuhr, dauerten nach Angaben der Polizei an.