Wachhund kläfft Räuber in die Flucht

Ein Wachhund hat seinem Namen alle Ehre gemacht und einen Raubüberfall vereitelt. Das Tier hatte sich nach Polizeiangaben im hinteren Bereich einer Apotheke in Nordheim (Landkreis Heilbronn) aufgehalten, als ein maskierter Mann mit Waffe das Geschäft betrat und Geld forderte. Der Wachhund schlug der Mitteilung zufolge an und «sorgte offenbar für ausreichende Einschüchterung, so dass der Täter von seinem Vorhaben abließ und ohne Beute in unbekannte Richtung flüchtete».

Die Polizei geht davon aus, dass derselbe Mann am Samstag wenige Stunden zuvor eine Tankstelle im gleichen Ort überfallen hatte. Am Vorabend hatte ein ebenfalls mit einer Skimaske getarnter Mann einen Getränkemarkt im nahe gelegenen Güglingen überfallen. Auch diese Tat könnte auf das Konto desselben Verdächtigen gehen, sagte ein Polizeisprecher. Zur Höhe der Beute konnte er noch keine Angaben machen.