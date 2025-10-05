20-Jährige fährt in den Gegenverkehr und stirbt

Eine junge Autofahrerin ist bei Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) tödlich verletzt worden. Die 20-Jährige war am Samstagabend auf einer Bundesstraße 27 aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 50-Jährigen. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Frau starb noch vor Ort an ihren Verletzungen.

Die Bundesstraße 27 war bis in die Abendstunden voll gesperrt. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.