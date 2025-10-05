Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Landkreis Hersfeld-Rotenburg: 20-Jährige fährt in den Gegenverkehr und stirbt

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

20-Jährige fährt in den Gegenverkehr und stirbt

In einem Ortsteil von Bebra kracht es: Wieso die junge Frau die Kontrolle über ihren Wagen verliert, ist unklar. Doch für sie kommt jede Hilfe zu spät.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rettungskräfte können nur noch den Tod der Frau feststellen. (Symbolbild)
    Rettungskräfte können nur noch den Tod der Frau feststellen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Eine junge Autofahrerin ist bei Bebra (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) tödlich verletzt worden. Die 20-Jährige war am Samstagabend auf einer Bundesstraße 27 aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 50-Jährigen. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Frau starb noch vor Ort an ihren Verletzungen.

    Die Bundesstraße 27 war bis in die Abendstunden voll gesperrt. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden