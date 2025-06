Zwei Leichen bei Vermisstensuche in Osthessen entdeckt

Die Polizei hat bei einer Suchaktion in Osthessen zwei Leichen gefunden. Die beiden Toten seien am Montagmittag in einem Waldgebiet bei Richelsdorf (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) entdeckt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die genauen Hintergründe und Umstände des Todes seien derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen.

Hintergrund der Suchaktion war den Angaben zufolge eine Vermisstenmeldung vom Samstagabend. An der Suche war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.