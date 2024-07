300.000 Euro Schaden nach Wohnhausbrand

Bei einem Gebäudebrand in Tengen (Landkreis Konstanz) ist ein geschätzter Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Donnerstagabend im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein 55-jähriger Mann meldete demnach über den Notruf ein Feuer in seinem Wohnhaus.

Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert, hieß es weiter. Das Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung sei zunächst nur noch teilweise bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.