Streit über Bundestagswahl endet im Krankenhaus

Ein Streit über die bevorstehende Bundestagswahl hat für einen jungen Mann im Krankenhaus geendet. Der 24-Jährige sei nach einer Fasnachtsveranstaltung in Eigeltingen (Landkreis Konstanz) mit mehreren unbekannten Männern in eine politische Diskussion geraten, teilte die Polizei mit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 24-Jährige demnach durch Schläge und Tritte am Bein verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.

