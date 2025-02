Nach Fund von totem Säugling: Polizei befragt Anwohner

Nach dem Fund eines toten Säuglings in Steinen (Landkreis Lörrach) befragen die Ermittler unter anderem Anwohner. «Auch Videokameras werden zum Beispiel ausgewertet», sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Eine Spaziergängerin hatte das tote Kind am Donnerstag auf einer Wiese in der Ortschaft Hüsingen nahe einer Kreisstraße entdeckt.

Die Ermittlungsgruppe beim Kriminalkommissariat Lörrach sucht demzufolge weiterhin nach Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben. Ob bereits Hinweise eingegangen sind, war nicht bekannt.

Staatsanwaltschaft und Polizei halten sich wegen der laufenden Ermittlungen demnach mit Auskünften zurück. Es geht unter anderem um die Frage, wer die Mutter des Babys ist. Ob der Leichnam bereit obduziert wurde, war ebenfalls zunächst nicht klar. Offen war zunächst auch, wie lange das tote Kind im Gras gelegen hatte - und ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt.

In Steinen im Südwesten des Schwarzwaldes leben gut 10.000 Menschen. Der Ortsteil Hüsingen hat rund 580 Bewohnerinnen und Bewohner.