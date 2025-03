Motorradfahrer nach Unfall gestorben

Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Wohratal tödlich verunglückt. Er war am Morgen auf einer Straße in Wohratal-Halsdorf unterwegs, berichtet die Polizei. Ein entgegenkommender Kleintransporter mit Anhänger sei dann beim links abbiegen mit dem Motorrad kollidiert.

Der 49-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 52-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt, so die Polizei. Sie ermittelt nun den genauen Unfallhergang.