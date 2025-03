Durch Terrassentür gekommen: Duo nach Raubüberfall gefasst

Nach einem Raubüberfall auf eine Seniorin im Landkreis Offenbach hat die Polizei zwei 20-Jährige festgenommen. Sie sollen am Dienstag über eine geöffnete Terrassentür in die Wohnung der Frau in Heusenstamm eingedrungen sein, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt berichteten.

Die beiden jungen Männer seien die Seniorin körperlich angegangen und hätten von ihr Bargeld und Schmuck verlangt. Als die Pflegerin der Frau die Wohnung betrat, flüchteten die Räuber. Die beiden Tatverdächtigen konnten allerdings nach einer sofort eingeleiteten Fahndung in Frankfurt gefasst werden.

Die Männer seien einem Haftrichter vorgeführt worden, der Haftbefehle gegen sie erließ. Einer der beiden kam anschließend in eine JVA, der Haftbefehl gegen den anderen sei gegen Auflagen ausgesetzt worden - er müsse sich nun regelmäßig bei der Polizei melden.

Vermutlich sei auch noch eine dritte Person an der Tat beteiligt gewesen, hieß es von den Ermittlern. Nach ihr werde nun gesucht.