Jugendlicher attackiert schlafenden Vater mit Messer

Nach einer Messerattacke auf seinen schlafenden Vater im Landkreis Offenbach ist ein 17-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Der 47 Jahre alte Vater sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Sein Sohn wurde wegen einer möglichen psychischen Erkrankung in einer entsprechenden Klinik untergebracht. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Jugendliche am späten Donnerstagabend in der elterlichen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Mühlheim-Lämmerspiel seinen Vater angegriffen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt.

