Knall und Flammen: Lagerhallenbrand in Heusenstamm

Beim Brand einer Lagerhalle in Heusenstamm im südhessischen Landkreis Offenbach sind mehrere Tausend Euro Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in der Nacht ausgebrochen. Unter anderem waren zwei Autobatterien und ein Kühlschrank in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache wir noch ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge gingen dem Feuer Knallgeräusche voraus.

