Landkreis Offenbach: Knall und Flammen: Lagerhallenbrand in Heusenstamm

Landkreis Offenbach

Knall und Flammen: Lagerhallenbrand in Heusenstamm

In einer Lagerhalle brennen Autobatterien und ein Kühlschrank. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll es zuvor Knallgeräusche gegeben haben.
Von dpa
    Ein Feuer in einer Lagerhalle verursacht einen hohen Schaden - die Ursache ist noch unbekannt. (Symbolbild)
    Ein Feuer in einer Lagerhalle verursacht einen hohen Schaden - die Ursache ist noch unbekannt. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

    Beim Brand einer Lagerhalle in Heusenstamm im südhessischen Landkreis Offenbach sind mehrere Tausend Euro Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in der Nacht ausgebrochen. Unter anderem waren zwei Autobatterien und ein Kühlschrank in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache wir noch ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge gingen dem Feuer Knallgeräusche voraus.

