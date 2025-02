Toter bei Brand in Kellerwohnung in Heusenstamm

Ein Mann ist nach einem Brand in einer Kellerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in Heusenstamm (Landkreis Offenbach) tot aufgefunden worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, handelte es sich bei der Leiche ersten Erkenntnissen nach um den 57-jährigen Mieter. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. Die Brandursache sei allerdings noch unklar.

In der Wohnung des Mannes sollen sich mehrere Gasflaschen befunden haben. Bei dem Vorfall am Samstagabend hatte sich zudem eine Person, vermutlich ein Bewohner des Hauses, an der Hand verletzt. Wie es dazu kam, war dem Polizeisprecher nicht bekannt.

Am Samstag hatte in Heusenstamm bereits am Vormittag eine Wohnung gebrannt. Dabei kam eine 69-jährige Frau ums Leben. Die Seniorin konnte nach Ausbruch des Feuers nur noch tot aus einer Erdgeschosswohnung geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Die genauen Todesumstände sowie die Brandursache waren noch ungeklärt.