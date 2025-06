Vermisste 90-Jährige wohlbehalten aufgefunden

Glücklicher Ausgang einer Vermisstensuche in Rödermark (Landkreis Offenbach): Die 90-Jährige wurde in der Nacht wohlbehalten aufgefunden. Am späten Abend sei die orientierungslose Frau im Ortsteil Urberach als vermisst gemeldet worden, teilte das Polizeipräsidium in Offenbach mit.

Unter anderem Polizei, Feuerwehr und Rettungshundestaffel suchten nach ihr. Drei Stunden nach der Vermisstenmeldung wurde sie in Eppertshausen von Bekannten gefunden, die ebenfalls nach ihr gesucht hatten.