Frauen prügeln sich in Einkaufsladen

Wegen der Aktivierung einer SIM-Karte sollen sich zwei Frauen in einem Discounter in Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) heftig gestritten und schlussendlich geprügelt haben. Eine 28-Jährige habe den Streit begonnen und sich - vor den Augen ihres sechsjährigen Kindes - aggressiv verhalten, teilte die Polizei mit. Ein Mitarbeiter des Discounters alarmierte demnach die Polizei. Ob es sich bei der anderen Frau um eine Kundin oder eine Mitarbeiterin handelte, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

Die 28-Jährige habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, heißt es in der Mitteilung. Auch gegenüber der Beamten sei sie aggressiv geworden, habe sich mit Bissen, Tritten und Schlägen gewehrt, als die Polizei sie mitnehmen wollte. Sowohl sie selbst als auch zwei Beamte wurden dabei laut der Mitteilung verletzt. Die Frau kam in ein psychiatrisches Krankenhaus, ihr Kind in eine Jugendhilfeeinrichtung.