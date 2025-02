Frau tot aufgefunden – 20-jähriger Sohn festgenommen

Eine 54-Jährige ist am Freitag tot im Keller eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Rottweil gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus, wie die Polizei mitteilte. Tatverdächtig ist der 20-jährige Sohn der Frau, er wurde am Freitag festgenommen. Die Hintergründe der Tat in Schramberg waren zunächst unklar, wie es hieß. Die Ermittlungen dauern an.

