2,5 Millionen Euro Schaden nach Autobrand

2,5 Millionen Euro Schaden hat ein brennendes Auto in einer Lagerhalle im Landkreis Schwäbisch Hall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Samstagabend im Motorraum des Wagens aus, als der Fahrer das Auto in der Halle abstellte. Die Flammen griffen schnell auf das gesamte Gebäude in Schrozberg über.

Nach Polizeiangaben beschädigte das Feuer auch ein angrenzendes Wohnhaus und eine weitere Lagerhalle für Brennholz. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 2,5 Millionen Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem technischen Defekt am Auto als Brandursache aus.