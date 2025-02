Drohbotschaft an Schule - Polizei ermittelt

Nach dem Fund einer Drohbotschaft in einer Schule im Landreis Sigmaringen hat die Polizei vor Ort Präsenz gezeigt. Die Schmiererei sei am Montagnachmittag auf einer Toilette der Schule in Ostrach entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Die Beamten stuften die Drohung als wenig glaubwürdig ein. Der Schulträger entschied aber, den Unterricht am Dienstag vorsorglich ausfallen zu lassen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, um den Verfasser der Drohung zu ermitteln.

