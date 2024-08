Gärreste aus Biogasanlage verunreinigen die Prim

Durch einen Bedienfehler in einer Biogasanlage sind mehrere Hundert Liter Gärreste in den kleinen Fluss Prim gelangt. Der Nebenfluss des Neckars wurde am Freitag über eine Strecke von rund eineinhalb Kilometer verunreinigt, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Fische seien den Angaben zufolge bereits in dem Gewässer bei Spaichingen (Kreis Tuttlingen) verendet.

Die Stellen, an denen Giftstoffe in den Boden gelangt seien, habe man bereits versucht abzutragen, erklärte ein Polizeisprecher. Zudem sei die Kläranlage informiert worden.

Die Prim fließt vom Großen Heuberg her zum Neckar und mündet etwa gegenüber dem Rottweiler Bahnhof.