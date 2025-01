Toter nach Brand in Mehrfamilienhaus in Korbach

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Korbach im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist ein Mensch tot aufgefunden worden. Das berichtete die Polizei am frühen Morgen. Eine Nachbarin habe die Rettungskräfte gegen kurz nach Mitternacht gerufen, mehr Personen hätten sich nicht im Haus befunden. Weitere Verletzte gebe es demnach keine.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Toten um einen männlichen Hausbewohner. Am Haus entstand ein erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache laufen.