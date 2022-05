Landkrimi - Flammenmädchen im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 23.5.22 "Landkrimi - Flammenmädchen". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird wieder spannend im Zweiten. Das ZDF bringt heute "Landkrimi - Flammenmädchen" auf die deutschen Bildschirme. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung? Steht der Krimi auch als Stream in der Mediathek? Sie erfahren all das - in diesem Text.

TV-Termin: "Landkrimi - Flammenmädchen" im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Landkrimi - Flammenmädchen" ist heute am Montag, 23. Mai 2022, im ZDF zu sehen. Der Krimi startet um 20.15 Uhr und hat eine Spieldauer von rund 90 Minuten. Wer am Montagabend keine Zeit hat, findet die Folge auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Landkrimi - Flammenmädchen"

Es ist eine Brandserie, die eine ganze Region in Aufruhr bringt. Scheunen gehen in Flammen auf, dann steht auf einmal ein altes Wohnhaus in Vollbrand. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei tappt im Dunkeln, was nicht unbedingt zur Beruhigung der Bevölkerung beiträgt.

Video: wetter.com

Die Serie wird schließlich ein Fall für das Landeskriminalamt, als in einer Brandruine eine komplett verkohlte Leiche auftaucht. Franzi Heilmayr und Martin Merana übernehmen die Ermittlungen. Ihr erster Verdacht: Das alles ist nur ein wahnsinnig unglücklicher Zufall. Doch schnell werden die Expertin und der Experte eines Besseren belehrt. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Gelingt es den LKA-Beamten, die Serie noch rechtzeitig aufzulösen, bevor der Feuerteufel noch mehr Menschenleben auf dem Gewinnen hat?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Landkrimi - Flammenmädchen" im Cast

Franziska Heilmayr - Stefanie Reinsperger

Martin Merana - Manuel Rubey

Sophie Fenks - Annika Wonner

- Theo Jagner - Nils Arztmann

Andreas Moser - Simon Schwarz

- Hannes Fenks - Thomas Mraz

- Kristina Merana - Christine Ostermayer

Sanne Moser - Julia Rajsp

- Julia Rajsp Marga Moser - Bettina Ratschew

Marlies Hochgatterer - Christina Trefny

- Christina Trefny Ferdy Heilmayr - Peter Strauss

Peter Ankerl - Gerhard Greiner

"Landkrimi - Flammenmädchen" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Landkrimi - Flammenmädchen" möchten Sie nicht verpassen, ausgerechnet der Montag ist aber ungünstig für Sie? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach als kostenlosen Stream in die ZDF-Mediathek an.

(AZ)