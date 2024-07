Ausschuss befasst sich mit Personalie Messari-Becker

Der Wirtschaftsausschuss im hessischen Landtag beschäftigt sich am Mittwoch mit der Personalie Messari-Becker. Auf Initiative der Grünen-Fraktion soll es unter anderem um die Frage gehen, aus welchen Gründen genau Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) die Zusammenarbeit mit seiner Staatssekretärin beendet hat.

Mitten in der Sommerpause hat die oppositionelle Fraktion einen Katalog mit 15 Fragen an die schwarz-rote Landesregierung vorgelegt. Mansoori hatte vor kurzem erklärt, Lamia Messari-Becker wegen eines nicht näher konkretisierten «Fehlverhaltens» zu entlassen. Er hatte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) gebeten, die 1973 geborene Messari-Becker in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Die Bauingenieurin und Wissenschaftlerin wies Anschuldigungen zurück.