Grüne Martina Feldmayer ist neue Vizepräsidentin im Landtag

Der hessische Landtag hat die Grünen-Abgeordnete Martina Feldmayer zur Vize-Landtagspräsidentin gekürt. Sie bekam in Wiesbaden in geheimer Wahl 78 Stimmen. 49 Parlamentarier votierten gegen sie, drei enthielten sich. In Hessen stellen CDU und SPD die Landesregierung.

Die Literaturwissenschaftlerin aus Frankfurt sprach von einer großen Ehre, nun «Vizepräsidentin im Herzen unserer Demokratie in meiner Heimat zu sein». Feldmayer ergänzte: «Die Würde des Hauses, der respektvolle Streit und die Achtung unserer Demokratie sind mir ein Anliegen.» Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) nannte die Grünen-Politikerin eine erfahrene Parlamentarierin, die sie als Kollegin schätze und seit vielen Jahren kenne.

Feldmayer löst Angela Dorn als Vizepräsidentin ab

Feldmayer sitzt bereits seit 2012 im hessischen Landtag. Sie wurde als Nachfolgerin von Angela Dorn in das Amt einer Vizepräsidentin gewählt. Die frühere Grünen-Abgeordnete Dorn, die einst auch Wissenschaftsministerin gewesen war, hatte ihr Landtagsmandat in der Sommerpause zurückgegeben.

Zudem kündigte die AfD-Opposition an, nach Feldmayers Wahl mit Olaf Schwaier erneut einen Vizepräsident-Kandidaten aus ihren Reihen zur Abstimmung zu stellen. Die AfD-Fraktion war schon mehrmals mit dem Versuch gescheitert, einen Vizepräsidenten im Parlament küren zu lassen - bislang stellt sie keinen einzigen.

Landtagspräsidentin Wallmann hat gegenwärtig vier Stellvertreter und Stellvertreterinnen der anderen Fraktionen.