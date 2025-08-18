Mirjam Glanz rückt für Angela Dorn in den Landtag nach

Für Hessens frühere Vize-Landtagspräsidentin Angela Dorn ist Mirjam Glanz (beide Grüne) als Abgeordnete ins Landesparlament nachgerückt. Landeswahlleiter Wilhelm Kanther habe ihre Nachfolge über die Landesliste der Grünen festgestellt, teilte der Wiesbadener Landtag mit. Die 48-jährige Kunsthistorikerin Glanz war von 2019 bis 2024 bereits Mitglied des Landtages, damals noch mit dem Nachnamen Schmidt.

Die 43 Jahre alte Diplom-Psychologin Dorn war seit 2009 Abgeordnete und seit Januar 2024 Vizepräsidentin des Landtages gewesen. Kürzlich zog sie sich aus dem Parlament zurück, um nach eigenen Worten «meine Kraft, meine Erfahrung und meine Freude am Gestalten außerhalb des politischen Lebens einzubringen». Dorn hatte zudem von 2019 bis Januar 2024 als hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst amtiert.

Eines der Vizepräsidenten-Ämter im Landtag ist nach ihrem Rückzug vorerst vakant. Dem Parlament gehören gegenwärtig 133 Abgeordnete an.