Polizei testet automatischen Bodycam-Start bei Tasereinsatz

Hessens Polizei will in einem Pilotprojekt die Koppelung von Taser und Bodycam testen. Eine neue Generation der Elektroschocker mache es möglich, dass bei ihrem Einsatz zeitgleich die Kamera ausgelöst werde, sagte Innenminister Roman Poseck (CDU) im Landtag in Wiesbaden. Das Land wolle 14 dieser modernen Taser mit dazugehöriger Bodycam anschaffen und im Einsatz ausprobieren.

Bislang sind beide Geräte nicht miteinander verbunden. Mit einem Taser können Polizeikräfte einen Angreifer mit Hilfe von Stromimpulsen außer Gefecht setzen. Eine Bodycam ist am Körper der Polizisten befestigt und kann Einsatzgeschehen aufzeichnen.

Der Taser habe sich zu einem erfolgreichen Einsatzmittel der Polizei entwickelt, das auch erheblich der Eigensicherung diene, sagte Poseck. Die Distanz-Elektroimpulsgeräte ergänzten Pfefferspray, Schlagstock und Schusswaffe.

In gut der Hälfte der Taser-Einsätze habe bereits eine Androhung deeskalierend gewirkt - das Gerät musste nicht ausgelöst werden, erläuterte der Minister. Hessens Polizei verfügt nach seinen Worten inzwischen über 190 Taser. Seit 2019 habe es insgesamt 333 Einsätze gegeben (Stand Januar 2025), davon habe 166 Mal eine Androhung ausgereicht.