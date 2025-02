Sparpläne bei Beamtenbezügen werden Thema im Landtag

Die aus Spargründen verschobene Besoldungserhöhung bei den hessischen Landesbeamten wird am Donnerstag (11.40 Uhr) das Landtagsplenum in Wiesbaden beschäftigen. Über das geplante Gesetz soll in zweiter Lesung debattiert werden. Bei der Einbringung des Gesetzentwurfs in das Parlament im November 2024 hatte Innenminister Roman Poseck (CDU) um Verständnis für die «schwierige und schmerzvolle» Maßnahme geworben. Die Opposition sprach dagegen von einem «Sonderopfer».

Die Bezüge der Beamten und Beamtinnen sollen 2025 in zwei Schritten um insgesamt rund zehn Prozent steigen. Das Besoldungsplus zum 1. Februar 2025 um 4,8 Prozent bleibt bestehen. Die zweite Erhöhung um 5,5 Prozent soll aber nicht ab dem 1. August 2025, sondern erst ab dem 1. Dezember 2025 ausgezahlt werden. Damit möchte das Land im kommenden Haushalt 180 Millionen Euro einsparen.

Zu den weiteren Themen der Plenardebatte am Mittwoch zählen der Kampf gegen Desinformation, Extremismus und Intoleranz sowie die Smartphone-Regeln an Schulen. Am Abend steht ein weiterer Versuch der AfD-Fraktion auf der Agenda, aus ihren Reihen einen Vize-Landtagspräsidenten wählen zu lassen. Die Fraktion war mit diesem Ansinnen schon mehrmals gescheitert.