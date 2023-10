Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl 2023 in Hessen: Starker Rückgang in Wahllokalen

Die Landtagswahl 2023 in Hessen ist beendet. Wie sah es mit der Wahlbeteiligung aus?

Wie auch in Bayern, traten in Hessen am 8. Oktober 2023 die Wählerinnen und Wähler an die Urne. Abgestimmt wurde für den 21. Landtag Hessens. Wie sich die Wahlbeteiligung entwickelt und wie sie in den größten Städten Hessens aussieht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Neben Boris Rhein von der CDU zählt Bundesinnenministerin Nancy Faeser zu den Spitzenkandidaten der Landtagswahl in Hessen. Falls Nancy Faeser gewinnen sollte, wäre sie die erste Frau an der Spitze der Hessischen Landesregierung.

Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in Hessen 2023: Deutlich schwächer als 2018

Rund 4,3 Millionen Wahlberechtigte konnten für den 21. hessischen Landtag ihre Kreuzchen machen. Insgesamt hat Hessen mehr als sechs Millionen Einwohner.

Die Wahlbeteiligung in Hessen ist laut dem Statistischen Landesamt Hessen im Jahr 2023 im Vergleich zu 2018 stark abgefallen. Während in 2018 noch eine Gesamt-Wahlbeteiligung von 67,3 Prozent vorlag sind 2023 nur 55,7 Prozent der stimmberechtigten Menschen in Hessen an die Urne gegangen. Dies geht aus den ersten Hochrechnungen des Landesamtes am Abend hervor. Die Wahlbeteiligung ist demnach um 11,6 Prozent gesunken.

Die genauen Hochrechnungen aus den größten Städten Hessens werden derzeit noch erwartet.

Wahlbeteiligung: Das sagt sie über eine Demokratie aus

Neben den Ergebnissen ist es einer der spannendsten Aspekte einer Wahl: Die Wahlbeteiligung. An ihr sollen sich das Ausmaß der Bürgerbeteiligung und des politischen Engagements in einer Demokratie ablesen lassen. Die Wahlbeteiligung reflektiert immer den Prozentsatz der Wahlberechtigten, die ihre Stimme abgegeben und somit ihre Möglichkeit zur Teilnahme am politischen Geschehen wahrgenommen haben. Oft wird die Wahlbeteiligung als Barometer dafür betrachtet, wie es um die Demokratie in einem Land steht. Bundesweit setzt das deutsche Wahlsystem keine bestimmte Mindestwahlbeteiligung voraus, um eine Wahl als gültig zu erklären. Auch ungültige Stimmen fließen in die Berechnung der Wahlbeteiligung ein.

Laut der Zentrale für Politische Bildung lässt sich in den vergangenen Jahren ein positiver Trend bei der Wahlbeteiligung beobachten, ein Trend, der sich hoffentlich auch bei der Landtagswahl in Hessen fortsetzen wird. Es existiert allerdings keine allgemein anerkannte Definition für eine "gute" Wahlbeteiligung, da diese von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden kann, darunter das politische System, die Wahlgesetze und die politische Kultur eines Landes. Ein höherer Anteil an Wahlbeteiligung wird jedoch häufig als positiv bewertet, da er eine umfassendere Einbindung der Bevölkerung in den demokratischen Prozess signalisiert.

Übrigens: In Hessen gab es seit 1945 zehn Ministerpräsidenten. Der aktuelle ist Boris Rhein (CDU), der auf den langjährigen "Landesvater" Volker Bouffier (ebenfalls CDU) folgte.