Hagel ruft zu konservativ inspiriertem Umweltschutz auf

Der CDU-Landesvorsitzende Manuel Hagel will im Wahlkampf um das Ministerpräsidentenamt auch den Umweltschutz in den Blick nehmen. Umweltschutz sei kein Thema, das die Grünen gepachtet hätten, sagte der 36-Jährige nach Verkündung seiner Spitzenkandidatur für die Landtagswahl bei einer Abendveranstaltung in seiner Heimat Ehingen.

Viele Menschen hätten keine Lust auf Umweltschutz, weil sie durch Regulierung, Normen und Jobabbau abgeschreckt seien. Hagel plädierte für einen «konservativ inspirierten Umweltschutz», mit dem die CDU zeigen könne, dass Umweltschutz auch gelingen könne. «Umweltschutz ist Heimatschutz», sagte Hagel. Es gehe dabei nicht nur um Greta Thunberg, sondern vielleicht auch um Papst Franziskus, um Bauern und Streuobstwiesen.