Kürbisse auf Vertrauensbasis

Sie sind gelb, rot, grün und orange: Kürbisse in verschiedenen Farben und Formen locken bei Friedberg-Ockstadt an den Stand von Obst- und Gartenbau Florian Hess. Dort setzt man auf ehrliche Käuferinnen und Käufer: Diese können sich bedienen und dann Geld in eine Vertrauenskasse legen oder per QR-Code zahlen.

«85 Prozent der Leute bezahlen ehrlich», sagt Hess zu den bisherigen Erfahrungen. Allerdings gebe es auch nächtliche Diebstählen größerer Mengen.

Am Ende der Saison werde ein Strich darunter gezogen und entschieden, ob sich das Angebot weiter lohne, sagt Hess. Eingeführt habe der Betrieb das Prinzip, da es einfach sei - es müsse nichts verpackt oder weiter weg transportiert werden.

Bald Halloween-Kürbisse gefragt

Zu kaufen gibt es Zier- und Speisekürbisse - in Richtung Halloween seien dann auch wieder Kürbisse zum Schnitzen gefragt. Mehr als 70 Sorten hat der Betrieb im Angebot.

Direktvermarktung auf Vertrauensbasis ist bewährtes Prinzip für viele Betriebe in Hessen - auch für Obst Rhede aus Ockstadt. An dem Selbstbedienungsstand des Betriebs gibt es Obst der Saison, Äpfel, Birnen, Zwetschgen und Quitten - das Geld wirft man einfach in eine kleine Box.

Die Erfahrungen seien ganz überwiegend gut, sagt Hans-Jürgen Rhede: «Der Großteil ist ehrlich und bezahlt.» Der eine oder andere bediene sich allerdings, ohne zu bezahlen, und einmal sei die Kasse gestohlen worden.

Sehen, wo Lebensmittel herkommen

Selbstzahler-Stände kommen grundsätzlich sehr gut an, und die Leute nehmen das Angebot auch gerne wahr, heißt es beim hessischen Bauernverband: «Die Verbraucher fühlen sich gut damit, den Landwirt vor Ort direkt unterstützen zu können und zu sehen, wo die Lebensmittel herkommen.»

Kleinere Fehlbeträge in den Kassen seien eher auf fehlendes Wechselgeld zurückzuführen. Teilweise gebe es aber auch größere Probleme, wenn etwa die ganze Kasse gestohlen wird.

Kürbisse in verschiedenen Farben und Formen locken bei Friedberg-Ockstadt an den Stand eines Obst- und Gartenbaubetriebs. Foto: Arne Dedert/dpa

Eingeführt hat der Betrieb das Prinzip, da es einfach sei - es müsse nichts verpackt oder weiter weg transportiert werden. Foto: Arne Dedert/dpa