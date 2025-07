Motorradfahrer tödlich verunglückt - Sperrung auf A3

Nördlich von Frankfurt ist ein Motorradfahrer auf der A3 bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der 54-Jährige war am Mittwochabend ins Schlingern geraten und gegen eine Leitplanke gestoßen, wie die Polizei mitteilte. Dabei stürzte er und wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

Die A3 wurde zwischen Bad Camberg und Idstein im Landkreis Limburg-Weilburg gesperrt. Laut dem ADAC bildete sich ein fünf Kilometer langer Stau. Fahrerinnen und Fahrer müssen dort demnach mit mindestens einer Stunde Zeitverlust rechnen. Die Sperrung soll gegen Mitternacht wieder aufgehoben werden.